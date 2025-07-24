На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидер ЛДПР назвал непростыми переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Слуцкий: переговоры в Стамбуле были непростыми, но резких прорывов никто не ждал
true
true
true
close
Murad Sezer/Reuters

Прошедшие российско-украинские переговоры в Стамбуле оказались непростыми, но не техническими, резких прорывов никто не ожидал. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Третий раунд российско-украинских переговоров был предсказуемо непростым и далеко не техническим», — сказал он.

По словам депутата, изначально было понятно, что продолжится работа по выработке мирного соглашения, позиции сторон пока далеки от сближения.

Слуцкий также назвал важным предложение РФ по созданию рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые должны работать в онлайн-формате.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча делегаций началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме. По информации ТАСС, переговоры велись на русском языке.

Как рассказал глава делегации РФ Владимир Мединский, все договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Говоря о встрече лидеров двух стран, он отметил, что для начала необходимо обсудить соглашение по урегулированию. Он также добавил, что позиции РФ и Украины по меморандумам в данный момент далеки друг от друга.

Ранее РФ предложила Украине объявлять короткие перемирия на линии боевого соприкосновения.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами