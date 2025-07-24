Лидер ЛДПР назвал непростыми переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Слуцкий: переговоры в Стамбуле были непростыми, но резких прорывов никто не ждал

Прошедшие российско-украинские переговоры в Стамбуле оказались непростыми, но не техническими, резких прорывов никто не ожидал. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Третий раунд российско-украинских переговоров был предсказуемо непростым и далеко не техническим», — сказал он.

По словам депутата, изначально было понятно, что продолжится работа по выработке мирного соглашения, позиции сторон пока далеки от сближения.

Слуцкий также назвал важным предложение РФ по созданию рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые должны работать в онлайн-формате.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча делегаций началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме. По информации ТАСС, переговоры велись на русском языке.

Как рассказал глава делегации РФ Владимир Мединский, все договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Говоря о встрече лидеров двух стран, он отметил, что для начала необходимо обсудить соглашение по урегулированию. Он также добавил, что позиции РФ и Украины по меморандумам в данный момент далеки друг от друга.

Ранее РФ предложила Украине объявлять короткие перемирия на линии боевого соприкосновения.