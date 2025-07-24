Путин созвонился с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин совершил телефонный звонок лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в ходе которого тепло поздравил его с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Днем рождения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе разговора главы государств оценили высокий уровень российско-узбекистанских отношений и стратегического партнерства. Кроме того, лидеры подчеркнули, что настроены на их дальнейшее развитие.

24 июля Мирзиёеву исполняется 68 лет.

До этого Путин поздравил с днем рождения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в телеграмме. Российский лидер отметил, что Мирзиёев пользуется высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом, под его руководством Узбекистан уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах.

Ранее Мирзиёев призвал к глобальному сотрудничеству на инвестиционном форуме в Ташкенте.