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Путин созвонился с президентом Узбекистана

Путин по телефону поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с днем рождения
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин совершил телефонный звонок лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в ходе которого тепло поздравил его с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Днем рождения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе разговора главы государств оценили высокий уровень российско-узбекистанских отношений и стратегического партнерства. Кроме того, лидеры подчеркнули, что настроены на их дальнейшее развитие.

24 июля Мирзиёеву исполняется 68 лет.

До этого Путин поздравил с днем рождения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в телеграмме. Российский лидер отметил, что Мирзиёев пользуется высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом, под его руководством Узбекистан уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах.

Ранее Мирзиёев призвал к глобальному сотрудничеству на инвестиционном форуме в Ташкенте.

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