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Шавкат Мирзиёев призвал к глобальному сотрудничеству на инвестиционном форуме в Ташкенте

Представители около 100 стран поучаствовали в Ташкентском инвестиционном форуме
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Telegram-канал «Shavkat Mirziyoyev_press-service»

Сегодня мировая экономика стоит на пороге новой эры перемен. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума.

По его словам, текущая ситуация требует от всех стран, стремящихся к устойчивому развитию, объединения усилий.

В мероприятии, собравшем более 7,5 тыс. делегатов, участвуют представители около 100 государств, включая почти 3 тыс. зарубежных гостей.

Среди участников — президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Словакии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также заместители глав правительств России и Туркменистана. Главы Нового банка развития Дилма Русеф и Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо также присутствуют на форуме.

«Мы видим в этом настоящее проявление уважения к нашей стране, взаимного доверия и стремления к тесному сотрудничеству», — сказал Мирзиёев.

Глава республики подчеркнул важность инвестиций как основного фактора экономического развития, мира и стабильности.

«Инвестиции, являющиеся основной темой форума, – это гарант не только экономического развития, но и мира и стабильности. Давайте вместе создадим такую инвестиционную среду, которая не только позволит нам получать прибыль, но и будет служить прочным фундаментом, возвышающим ценность человека, обеспечивающим его жизненные интересы и развитие общества», — сказал он.

Мирзиёев призвал развивать «зеленую» энергетику, цифровые технологии и искусственный интеллект, которые становятся ключевыми драйверами мировой экономики. Он также обратил внимание на необходимость совместной работы в условиях меняющейся финансовой системы и роста спроса на технологические минералы.

«Инвестиции – это не просто финансовый ресурс. Это – технологии, знания, квалифицированные кадры, интеграция в международные производственные цепочки, то есть – это настоящее развитие», — подчеркнул он.

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