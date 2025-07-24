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Литва заявила о готовности принять дополнительные военные силы США и НАТО

Главком ВС Литвы Вайкшнорас: страна готова принять дополнительные силы НАТО
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Mindaugas Kulbis/AP

Литва завершила модернизацию необходимой военной инфраструктуры в стране и готова принять на своей территории дополнительные контингенты НАТО. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами генерал Раймундас Вайкшнорас, сообщает пресс-служба МО Литвы.

«Мы завершили всю необходимую модернизацию инфраструктуры и теперь можем разместить еще больше союзных войск», — подчеркнул он.

Силы США на территории Литвы, отметил Вайкшнорас, являются «сдерживающим фактором» в регионе.

До этого министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что королевство направит 200 военных на границу в Литве в конце июля в рамках плана НАТО по укреплению восточного фронта.

До этого посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин говорил, что власти Дании, в свою очередь, выступают за повышение военной активности внерегиональных стран НАТО в Гренландии и не исключают создание базы альянса на острове.

Ранее посол РФ в Дании оценил действия НАТО в Балтике.

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