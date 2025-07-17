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Бельгия планирует направить своих военных в Литву

Глава МО Бельгии Франкен: бельгийских военных направят в Литву
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Francisco Seco/AP

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что королевство направит 200 военных на границу в Литве в конце июля в рамках плана НАТО по укреплению восточного фронта. Об этом пишет издание Soir.

«Развертывание является частью миссии «Расширенное передовое присутствие» — плана НАТО по увеличению своего военного присутствия в странах Балтии в ответ на растущую напряжtнность в отношениях с Россией», — говорится в публикации.

Отмечается, что план НАТО существует с 2016 года.

Франкен уточнил, что бельгийские военные пробудут в Литве до конца января 2026 года, после чего вернутся домой. Министр добавил, что с просьбой направить бельгийских военнослужащих в Литву выступила Германия.

Решение об отправке военных должен утвердить бельгийский федеральный кабинет министров.

До этого посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин говорил, что власти Дании, спекулируя на якобы угрозах со стороны России, выступают за повышение военной активности внерегиональных стран НАТО в Гренландии и не исключают создание базы альянса на острове.

Ранее посол РФ в Дании оценил действия НАТО в Балтике.

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