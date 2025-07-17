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Посол рассказал о планах Дании укрепить военное взаимодействие со странами НАТО

Посол Барбин: власти Дании не исключают создание военной базы НАТО в Гренландии
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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Власти Дании, спекулируя на якобы угрозах со стороны России, выступают за повышение военной активности внерегиональных стран НАТО в Гренландии и не исключают создание базы альянса на острове. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

По его словам, спекулируя на обвинениях российской стороны в создании угроз для региональной безопасности и опасаясь притязаний Вашингтона на Гренландию, Дания выступает за повышение военной активности в высоких широтах внерегиональных стран НАТО.

Посол подчеркнул, что по инициативе Копенгагена в районе Гренландии активизировалась военная деятельность Франции. Дания также планирует укреплять военное взаимодействие с Германией, Великобританией и другими странами Североатлантического альянса, утверждает Барбин.

До этого посол заявил, что заключенное между Вашингтоном и Копенгагеном оборонное соглашение позволит Соединенным Штатам размещать свою военную инфраструктуру вблизи границ России.

Ранее премьер Дании пообещала «не прогибаться» под Трампа.

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