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Посол РФ в Дании оценил действия НАТО в Балтике

Посол Барбин: остров Борнхольм используют как форпост НАТО против России
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Александр Гальперин/РИА Новости

Остров Борнхольм используют как форпост НАТО против России. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

По его словам, милитаризация проводится под предлогом якобы угрозы со стороны России, хотя у РФ нет агрессивных намерений в отношении Дании.

Посол напомнил, что в годы холодной войны остров не был местом для военных приготовлений и способствовал стабильности в районе Балтийского моря.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО может превратить самый спокойный в военном плане балтийский регион в зону военного противостояния.

20 июня правительство России обновило перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря страны у материкового побережья и островов в Балтийском море. Согласно документу, теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Польшей.

Ранее российские корабли провели условные пуски «Калибров» в Балтийском море.

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