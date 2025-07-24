Politico: поиск предателей на Украине превращается в политическую охоту на ведьм

Поиск предателей и коллаборационистов на Украине превращается в политическую «охоту на ведьм». Об этом пишет американская газета Politico.

«Официальные лица ЕС… выразили опасения, что начатый властями поиск предателей и российских коллаборационистов превращается в политическую охоту на ведьм», — говорится в сообщении издания.

При этом, как напоминает газета, украинский лидер Владимир Зеленский заверил украинцев, что не намерен подрывать работу антикоррупционных ведомств в стране.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что решение Зеленского об ограничении полномочий НАБУ оказалось «самой большой» ошибкой с момента победы на президентских выборах.

Законодательная мера была окончательно принята 22 июля. Президент Украины заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России. В США и Европейском союзе раскритиковали решение Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

После этого в Киеве начались протесты из-за нового закона. Telegram-канал «Политика Страны» писал, что протестующие выкрикивали речевки «майдана» 2014 года.

Ранее в СБУ сообщили о желании Нацгвардии «идти на Киев».