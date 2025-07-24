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Политолог подвел итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле

Политолог Станкевич: третий раунд переговоров показал, что Зеленский должен уйти
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Александр Рюмин/РИА Новости

Политолог, историк Сергей Станкевич в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал завершившийся в Стамбуле третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. По его словам, главной политической целью встречи была демонстрация того, что причина взаимной непримиримости сторон кроется в киевской верхушке.

«Все убедились после третьего Стамбула, что без смены первого лица в Киеве этот тупик никогда не преодолеть. Тот лидер, Владимир Зеленский, который в этот тупик завел, должен уйти. А выводить из тупика будет кто-то другой. И признавать нейтральный статус и обновленные границы будущей Украины будет другой», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, были обсуждения технических моментов, в частности по обмену пленными. Эти вопросы также имеют большое значение, добавил он.

Третий раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел 23 июня. Он продлился 40 минут. Перед началом встречи главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет.

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время вступительного слова заявил, что конечная цель переговоров — способствовать выходу на прекращение огня и мирное урегулирование конфликта.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предложения Москвы на переговорах с Украиной конкретные и конструктивные. По его словам, они нацелены на предметную работу и должны привести к достижению конкретных результатов.

Ранее в Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского.

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