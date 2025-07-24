Политолог Иван Мезюхо в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, кто мог позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому устраивать нападки на антикоррупционные органы, которые по факту контролируются Западом. Эксперт не исключил, что западные спецслужбы и дали добро Киеву, поскольку есть те, кто не желает, чтобы Зеленский покидал свой пост.

«Но, честно говоря, нельзя отметать и другую версию, которая выражается в том, что Зеленский просто идет по пути сверхконцентрации властных полномочий в своих руках. И в этом смысле, конечно же, его подручные для того, чтобы он укрепил свою властную вертикаль, организовывают обыски в НАБУ через Службу безопасности Украины», — сказал Мезюхо.

Также не стоит отметать версию, что антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раздобыло компромат на Зеленского с целью его шантажа со стороны США. Политолог обратил внимание, что обыски в НАБУ совпали с публикацией журналиста Сеймура Херша о возможном отстранении украинского лидера.

Журнал The Economist пишет, что президент Украины совершил грубую стратегическую ошибку, когда принял закон, который фактически ликвидировал независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В публикации отмечается, что Зеленский подписал документ «с неприличной поспешностью».

Законодательная мера была окончательно принята 22 июля. Зеленский заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь — России. В США и Европейском союзе раскритиковали решение Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее издание Politico назвало власти Украины коварным и разрушительным врагом своей страны.