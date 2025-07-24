Издание Politico обвинило руководство Украины в отходе от демократических принципов и назвало его «коварным и разрушительным врагом» собственной страны.

По данным газеты, особое внимание вызывает ликвидация независимости двух ключевых антикоррупционных органов — НАБУ и САП. В публикации подчеркнули, что украинские власти фактически захватили контроль над антикоррупционной системой, что вызвало тревогу у правозащитников и оппозиционных политиков.

Журналисты Politico сообщили, что в стране также растет недовольство действиями администрации президента, которая сосредоточила власть в своих руках, ослабляя роль парламента и региональных институтов. Активисты утверждают, что критиков режима запугивают, а несогласных публично дискредитируют, обвиняя их в связях с Россией.

Издание также привело мнение бывших высокопоставленных чиновников, которые заявили, что происходящее — это логичное продолжение внутреннего давления со стороны власти.

Поводом для новой волны критики стал закон, подписанный президентом Владимиром Зеленским. Принятый Верховной радой документ передает руководство антикоррупционной прокуратурой в руки генпрокурора и отменяет запрет на передачу дел из НАБУ в другие ведомства. По мнению украинских СМИ, это ослабит как НАБУ, так и Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Принятие закона вызвало уличные протесты в Киеве и ряде других крупных городов.

Ранее в Британии заявили об изменении отношения западных СМИ к Зеленскому.