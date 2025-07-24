Си Цзиньпин высказался об отношениях между Китаем и Евросоюзом

Си Цзиньпин: КНР не является источником вызовов для ЕС

Китай не является источником вызовов, с которыми сталкивается Европейский союз (ЕС), заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова передает ТАСС.

По словам китайского лидера, между КНР и ЕС нет каких-либо фундаментальных противоречий интересов и геополитических конфликтов.

Си Цзиньпин отметил, что Китай — мирное государство, которое выступает за «гармонию, толерантность, сотрудничество и взаимовыгодное развитие». При этом КНР и Европа «действительно различаются», однако их исторические различия не должны мешать развитию двусторонних отношений, добавил он.

Си Цзиньпин 24 июля принял главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту. Отмечается, что встреча прошла в Пекине, других подробностей не приводится.

Представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь ранее заявил, что Пекин готов работать с Европой над защитой многосторонности в ходе предстоящего саммита ЕС — КНР. По его словам, Пекин настроен на успешное проведение двустороннего саммита.

Ранее в Китае призвали Евросоюз не вмешиваться в сотрудничество с Россией.