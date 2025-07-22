В КНР заявили, что готовы к открытому сотрудничеству с Европой

Китай готов работать с Европой над защитой многосторонности в ходе предстоящего саммита ЕС — КНР. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его слова приводит ТАСС.

По его словам Пекин, настроен на успешное проведение двустороннего саммита.

»<...>(Китай) готов направить миру позитивный сигнал о стремлении двух сторон укреплять партнерские отношения, совместными силами защищать многосторонность и открытое сотрудничество», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

В начале июля агентство Bloomberg писало, что Пекин намерен сократить до одного дня двухдневный саммит лидеров ЕС и КНР.

По имеющейся информации, изначально предполагалось проведение двухдневного саммита. 24 июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта планировали провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, а 25 июля посетить город Хэфэй. Однако, по данным источников, саммит ограничится только встречей в китайской столице. Подчеркивается, что планы могут быть скорректированы до момента их окончательного утверждения.

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет антироссийских санкций. Общее число лиц и организаций под антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи. Сообщалось, что в рамках нового пакета, ЕС также вводит ограничения в отношении семи китайских компаний (три из них в Гонконге). В частности, под удар попали два региональных банка КНР: Suifenhe Rural Commercial Bank (SRCB) и Heihe Rural Commercial Bank (HRCB). После этого, китайская сторона заявила, что Пекин примет ответные меры для защиты национальных компаний.

Ранее в Китае призвали Евросоюз не вмешиваться в сотрудничество с Россией.