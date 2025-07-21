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В Китае призвали Евросоюз не вмешиваться в сотрудничество с Россией

МИД КНР: ЕС не должен вмешиваться в нормальное сотрудничество Китая и России
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Нормальное сотрудничество между компаниями Китая и России не должно подвергаться вмешательству со стороны. Об этом, комментируя 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Мы настаиваем, чтобы европейская сторона прекратила наносить ущерб законным интересам предприятий Китая, не имея на это фактических оснований»», — заявил он.

По словам представителя китайского МИД, Пекин всегда стремился к переговорам и мирному урегулированию конфликта на Украине. Дипломат добавил, что КНР никогда не поставляла сторонам конфликта летальное оружие и «строго контролировала экспорт продукции двойного назначения».

Цзякунь отметил, что Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не опираются на международное право и резолюции Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что китайская сторона примет все меры и будет защищать интересы национальных компаний.

Совет Евросоюза 18 июля утвердил очередной, 18-й по счету пакет санкций в отношении Российской Федерации. Он касается 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Маврикии, Китайской Народной Республике, Индии и Азербайджане.

Ранее в Китае отвергли сообщения о якобы поставках оружия сторонам конфликта на Украине.

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