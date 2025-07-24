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Си Цзиньпин встретился с фон дер Ляйен

Си Цзиньпин встретился в Пекине с руководством Евросоюза
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Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг, 24 июля, принял главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное телевидение Китая.

Отмечается, что встреча прошла в Пекине, других подробностей не приводится.

22 июля официальный представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин готов работать с Европой над защитой многосторонности в ходе предстоящего саммита ЕС — КНР.

В начале июля агентство Bloomberg писало, что Пекин намерен сократить до одного дня двухдневный саммит лидеров ЕС и КНР.

По имеющейся информации, изначально предполагалось проведение двухдневного саммита. 24 июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта планировали провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, а 25 июля посетить город Хэфэй. Однако, по данным источников, саммит ограничится только встречей в китайской столице. Подчеркивается, что планы могут быть скорректированы до момента их окончательного утверждения.

Ранее в Китае призвали Евросоюз не вмешиваться в сотрудничество с Россией.

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