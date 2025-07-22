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Трамп не исключил переговоры с Путиным в Китае

Трамп не исключил переговоров с Путиным в рамках потенциального визита в Китай
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Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не исключил и не подтвердил планы переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в рамках потенциального визита в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас возможны многие встречи», — сказал глава США в ответ на вопрос журналистов, может ли его встреча с Путиным произойти в Пекине.

Трамп беседовал со СМИ во время встречи с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.

21 июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча глав России и США в Пекине в сентябре возможна.

18 июля газета The Times со ссылкой на источники писала, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Согласно материалу издания, американского лидера могут пригласить на встречу с председателем КНР и президентом России в рамках саммита в сентябре после заключения ряда торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином. The Times отмечает, что именно они снизили градус враждебности Трампа к Китаю.

Ранее в США сделали прогноз после выпада Трампа в адрес России.

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