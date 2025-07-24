Мэр Сочи сообщил, что системы города работают штатно

Мэр Сочи в своем Telegram-канале сообщил, что системы города продолжают работать штатно, аэропорт принимает и отправляет рейсы.

«Угроз для жителей, гостей и инфраструктуры нет, все системы города продолжают работать штатно, аэропорт принимает и отправляет рейсы, пока есть некоторые задержки в расписании», — написал он.

Глава города отметил, что на улице Авиационной, где упали обломки беспилотного летательного аппарата, возгорание оперативно ликвидировали. На месте в данный момент работают аварийные службы, ресурсоснабжающие организации, также привлечены сотрудники и техника районной администрации для устранения последствий.

Утром 24 июля сообщалось, что в аэропорту Сочи задержано 28 рейсов на вылет и 28 на прилет после введения в ночь на 24 июля ограничений на полеты.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 21 дрон, но один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус».

Ранее в Севастополе осколки БПЛА упали на пляж.