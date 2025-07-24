На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Сочи сообщил, что системы города работают штатно

Прошунин: системы Сочи работают штатно, аэропорт принимает и отправляет рейсы
true
true
true
close
saiko3p/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Сочи в своем Telegram-канале сообщил, что системы города продолжают работать штатно, аэропорт принимает и отправляет рейсы.

«Угроз для жителей, гостей и инфраструктуры нет, все системы города продолжают работать штатно, аэропорт принимает и отправляет рейсы, пока есть некоторые задержки в расписании», — написал он.

Глава города отметил, что на улице Авиационной, где упали обломки беспилотного летательного аппарата, возгорание оперативно ликвидировали. На месте в данный момент работают аварийные службы, ресурсоснабжающие организации, также привлечены сотрудники и техника районной администрации для устранения последствий.

Утром 24 июля сообщалось, что в аэропорту Сочи задержано 28 рейсов на вылет и 28 на прилет после введения в ночь на 24 июля ограничений на полеты.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 21 дрон, но один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус».

Ранее в Севастополе осколки БПЛА упали на пляж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами