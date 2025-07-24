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В Британии заявили об изменении отношения западных СМИ к Зеленскому

Политик Гэллоуэй: западные СМИ изменили отношение к Зеленскому
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Jaimi Joy/Reuters

Западные СМИ после коррупционного скандала в Киеве изменили отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй заявил на своем YouTube-канале.

Он отметил, что западные СМИ восхищались украинским лидером, называли его новым Черчиллем. Но сейчас эти же журналисты вспомнили, словно к ним вернулась память, что Зеленский всего лишь «мелкий жулик и крыса».

Гэллоуэй подчеркнул, что сейчас на Западе никто в здравом уме уже не делает ставку на Зеленского. По его мнению, что президенту Украины остается либо бежать из страны с наворованным, либо быть уничтоженным своим же окружением.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, фактически отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств в стране: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позднее Зеленский заявил, что ограничение полномочий этих структур было необходимо для их очистки от влияния извне. Принятие этого закона в последствии спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее эксперт объяснил, каким образом Зеленский покинет Украину при необходимости.

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