Политолог указала на важный нюанс, касающийся протестов на Украине

Политолог Шеслер: украинцы не верят словам Зеленского о следе РФ в НАБУ

Политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала вспыхнувшие протесты на Украине. Она обратила внимание, что заявлению президента страны Владимира Зеленского о том, что местные антикоррупционные органы находятся под «российским влиянием», никто уже не верит.

По словам эксперта, сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины проходили многократные проверки не только внутри страны, но и западными спецслужбами.

«Времена, когда было достаточно приклеить ярлык, чтобы безнаказанно предпринимать меры в отношении нежелательных лиц и структур, проходят. При этом в офисе Зеленского продолжают действовать по старым лекалам», — отметила Шеслер.

Примечательно, что в «российский след» не верят даже западные СМИ, добавила она.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, фактически отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств в стране: НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позднее Зеленский заявил, что ограничение полномочий этих структур было необходимо для их очистки от влияния извне. Принятие этого закона в последствии спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее эксперт объяснил, каким образом Зеленский покинет Украину при необходимости.