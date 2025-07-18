Политолог назвал цели «исторического» соглашения между Британией и Германией

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал «историческое» соглашение о партнерстве в оборонной сфере, заключенное Германией и Великобританией. По мнению эксперта, Лондон и Берлин создали военный союз на замену НАТО, поскольку понимают, что альянс слабеет из-за дистанцирования США от Европы.

При этом, станет ли союз ФРГ и Британии фундаментом новой системы европейской безопасности, зависит от того, какие страны к нему присоединятся, считает политолог.

«Отнюдь не все собираются это делать. Если страны Северной Европы могут изъявить подобное желание, то Южной Европы — вряд ли», — высказал мнение Рар.

Но как бы то ни было, врагом нового союза обозначена Москва, добавил он.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц и британский премьер-министр Кир Стармер заключили «историческое» соглашение о партнерстве в оборонной сфере, открыто упомянув Россию как причину сближения двух стран.

По словам Мерца, событие знаменует новый этап в отношениях Берлина и Лондона. Стармер при этом подчеркнул уникальность договора, охватывающего сотрудничество в военной, экономической, энергетической сферах, а также безопасность и разведку.

Ранее в Британии заявили о смене планов по конфликту на Украине.