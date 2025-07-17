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Мерц и Стармер подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны

РИА Новости: Мерц и Стармер подписали исторический договор о дружбе и обороне
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили «историческое» соглашение о партнерстве в оборонной сфере, открыто упомянув Россию как причину сближения двух стран. Документ, опубликованный РИА Новости, подписан в лондонском Музее Виктории и Альберта.

По словам Мерца, событие знаменует новый этап в отношениях Берлина и Лондона. Стармер подчеркнул уникальность договора, охватывающего сотрудничество в военной, экономической, энергетической сферах, а также безопасность и разведку.

В тексте сказано, что страны берут обязательство помогать друг другу в случае агрессии, проводить регулярные внешнеполитические консультации и согласовывать позиции по ключевым международным проблемам — от ядерного оружия до борьбы с изменением климата и киберугрозами.

Особое внимание уделено укреплению обороны и сдерживания на севере и востоке Европы, развитию военно-технического взаимодействия и поддержки национальных производителей вооружения. Обе стороны подтвердили готовность совместно защищать мир и стабильность Евро-Атлантики, повышая эффективность совместных действий в рамках НАТО и Евросоюза. Договор также предусматривает укрепление сотрудничества в добыче ресурсов Северного моря.

Ранее в Госдуме уличили Мерца в желании сорвать переговоры России и Украины.

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