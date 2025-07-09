В Британии заявили о смене планов по конфликту на Украине

Telegraph: Британия и ЕС отложили планы по отправке военных на Украину

Великобритания и страны Европейского союза (ЕС) отложили планы по отправке своих военных на территорию Украины. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Британия и Европа отодвинули в сторону планы развернуть на Украине тысячи военных, потому что попытки [президента США] Дональда Трампа достичь переговорами окончания войны потерпели неудачу», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что теперь «коалиция желающих» сконцентрирует внимание на поддержке Украине в конфликте на истощение. По словам авторов материала, подобное решение является смягчением планов европейских стран.

12 мая министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии и Испании, а также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после встречи в Лондоне сообщили о планах и далее поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также указали на важность предоставления Украине «гарантий безопасности». По словам министров, это включает в себя «изучение возможности создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил».

Ранее в Польше высказались об отправке войск на Украину.