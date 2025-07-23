В Турции заявили, что Анкара может внести вклад в обмен пленными между РФ и Украиной

Фидан: Турция может внести свой вклад в обмен пленными между РФ и Украиной

Турция может внести свой вклад в обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время вступительного слова на переговорах, передает РИА Новости.

«Турция готова внести свой вклад в обмен пленными, предоставив более структурированную методологию», — уточнил глава МИД.

Фидан в ходе своего заявления также отметил, что конечная цель переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле состоит в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня.

В среду в Стамбуле во дворце Чираган проходит третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавляет помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле оценили возможность прорыва в ходе третьего раунда переговоров с Украиной.