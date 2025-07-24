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Медицинский высказался об эксгумации останков советских воинов во Львове

Мединский: эксгумация останков воинов во Львове — нравственная деградация
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Максим Блинов/РИА Новости

Эксгумация останков советских воинов во Львове является нравственной деградацией, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона не предлагала рассматривать всерьез предложение об обмене эксгумированных останков на военных.

По мнению Мединского, делегации от Киева «стыдно» за мэра Львова Андрея Садового, который занимается выкапыванием останков.

Во Львове была завершена эксгумация останков 355 советских солдат с мемориала «Холм Славы». Мэр Садовый предложил передать их России в обмен на тела украинских военных. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу проявлением «античеловеческой сущности» и «глумлением над предками». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что предложение об обмене останков советских воинов-освободителей на тела бойцов ВСУ выходит за рамки норм человеческой морали.

Ранее в ДНР назвали торгом костями предложение мэра Львова.

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