Мединский рассказал генсеку НАТО о гражданской войне в Китае

Глава российской делегации Владимир Мединский после третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле рассказал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о гражданской войне в Китае. Его словам передает РИА Новости.

«Я специально для господина Рютте как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами — Чан Кайши и Мао Цзэдун», — сказал он.

По словам Мединского, Чан Кайши настаивал на личной встрече, чтобы обо всем договориться, и даже когда они встретились, это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы и противоречия не были решены.

Несмотря на военную помощь со стороны западных стран, националисты проиграли войну, а коммунисты победили, добавил помощник российского президента.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча делегаций началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме. По информации ТАСС, переговоры велись на русском языке.

Как рассказал глава делегации РФ, все договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Говоря о встрече лидеров двух стран, он отметил, что для начала необходимо обсудить соглашение по урегулированию. Он также добавил, что позиции РФ и Украины по меморандумам в данный момент далеки друг от друга.

Ранее РФ предложила Украине объявлять короткие перемирия на линии боевого соприкосновения.