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В США действия Обамы назвали покушением на госизмену

Глава разведки США Габбард: теория Обамы о следе РФ — покушение на госизмену
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Mattie Neretin/Global Look Press

Действия экс-президента США Барака Обамы в связи с распространением теории о так называемом «российском следе» в выборах США фактически являлись покушением на госизмену. Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард на брифинге в Белом доме, передает РИА Новости.

«Президент Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета, который в конце концов привел к продолжавшемуся годами заговору, направленному на попытку подорвать президентство Трампа», — сказала она.

По ее словам, администрацией Обамы было сфабриковано множество документов, не совпадающих с оценкой разведсообщества. Габбард подчеркнула, что действия бывшего президента можно расценивать как заговор против американцев и сговор с целью измены.

23 июля Габбард заявила, что американские спецслужбы не располагали данными о намерении России повлиять на результаты президентских выборов США 2016 года.

До этого официальный представитель Белого дома Каролин Левитт призвала провести расследование действий Барака Обамы в связи с распространением теории о так называемом «российском следе» в выборах США.

До этого Трамп призвал минюст расследовать действия Обамы по манипулированию данными о выборах и РФ.

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