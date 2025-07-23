В США действия Обамы назвали покушением на госизмену

Действия экс-президента США Барака Обамы в связи с распространением теории о так называемом «российском следе» в выборах США фактически являлись покушением на госизмену. Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард на брифинге в Белом доме, передает РИА Новости.

«Президент Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета, который в конце концов привел к продолжавшемуся годами заговору, направленному на попытку подорвать президентство Трампа», — сказала она.

По ее словам, администрацией Обамы было сфабриковано множество документов, не совпадающих с оценкой разведсообщества. Габбард подчеркнула, что действия бывшего президента можно расценивать как заговор против американцев и сговор с целью измены.

23 июля Габбард заявила, что американские спецслужбы не располагали данными о намерении России повлиять на результаты президентских выборов США 2016 года.

До этого официальный представитель Белого дома Каролин Левитт призвала провести расследование действий Барака Обамы в связи с распространением теории о так называемом «российском следе» в выборах США.

До этого Трамп призвал минюст расследовать действия Обамы по манипулированию данными о выборах и РФ.