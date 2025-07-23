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Белый дом потребовал расследования в отношении Обамы из-за теории о «российском следе»

Белый дом: Обама должен ответить за создание теории о российском следе
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Nathan Howard/Reuters

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт призвала провести расследование действий Барака Обамы в связи с распространением теории о так называемом «российском следе» в выборах США. Об этом она заявила на брифинге, отвечая на вопрос о возможной ответственности экс-президента, передает РИА Новости.

«Нужно провести расследование. Каждого причастного необходимо привлечь к ответу», — сказала Левитт.

Как 23 июля заявила директор национальной разведки Тулси Габбард, американские спецслужбы не располагали данными о намерении России повлиять на результаты президентских выборов США 2016 года.

До этого Трамп разместил в своей соцсети Truth Social сгенерированный нейросетью видеоролик с кадрами «ареста» бывшего президента Барака Обамы. Публикация очевидным образом связана с недавним выступлением главы американской разведки Тулси Габбард, в котором она заявила, что обвинения о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году были сфабрикованы администрацией Обамы с целью дискредитации победы Трампа над Хиллари Клинтон во время его первой каденции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госдеп США запретил дипломатам комментировать выборы в других странах.

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