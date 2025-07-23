Третий раунд переговоров РФ и Украины завершился в Стамбуле

ТАСС: в Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров между российскими и украинскими делегациями завершился в Стамбуле вечером 23 июля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Консультации начались в 20:37 по московскому времени и длились 40 минут. Детали обсуждавшихся вопросов не раскрываются.

По информации ТАСС, переговоры проходили на русском языке. Подчеркивается, что продолжения переговоров в среду не будет.

Как отмечал глава МИД Турции Хакан Фидан во время вступительного слова на встрече, конечная цель переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле состоит в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня и мирное урегулирование.

В среду в Стамбуле во дворце Чираган проходил третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавляет помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Кремле оценили возможность прорыва в ходе третьего раунда переговоров с Украиной.