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«Нездоровая история»: в Госдуме оценили опубликованное Трампом видео ИИ с арестом Обамы

В Госдуме назвали предвестником гражданской войны видео Трампа с арестом Обамы
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Видео с арестом Барака Обамы, сгенерированное нейросетью и опубликованное президентом США Дональдом Трампом, вредно для благополучия страны, поскольку может быть предвестником гражданской войны. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов.

«Даже намеки на уголовное преследование бывших президентов — история нездоровая и вредная для благополучия любой страны. Продвижение этой темы в США может быть свидетельством серьезного кризиса и предвестником гражданской войны», — сказал он.

В своем посте в соцсети Truth Social Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео из TikTok, которое начинается с фрагментов выступлений разных американских политиков, в том числе Обамы и экс-президента США Джо Байдена. Все они говорят одну фразу: «Никто не стоит выше закона».

Затем на кадрах появляются Трамп и Обама в Овальном кабинете Белого дома. Они оба сидят в креслах, когда внезапно появляются агенты ФБР и надевают на Обаму наручники, пока действующий лидер США улыбается. В конце ролика экс-президент находится за решеткой в оранжевом тюремном комбинезоне.

18 июля глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что обвинения о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году были сфабрикованы администрацией Обамы. После этого Трамп обвинил бывшего главу государства в мошенничестве и попытке подорвать результаты выборов. Президент отметил работу Национальной разведки и ее главы Тулси Габбард, пожелав ей «продолжать в том же духе».

Ранее Трамп заявил о начале расследования из-за «украденных» Байденом выборов.

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