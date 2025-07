«Однозначно уличен в мошенничестве». Трамп показал Обаму за решеткой

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social смоделированное с помощью искусственного интеллекта видео, изображающее «арест» его предшественника Барака Обамы.

Видео начинается со слов самого Обамы, произносящего с трибуны фразу «No one is above a law» — «Никто не может быть выше закона». Эти же слова повторяются многочисленными американскими политиками, включая экс-президента США Джо Байдена и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. После этого нам показывают сидящего в кресле очень довольного Трампа и Обаму в кресле рядом с ним. По сигналу Трампа в комнату входят агенты ФБР и надевают на Обаму наручники. На фоне звучит песня YMCA группы Village People, которую Трамп часто использует на своих митингах. Ролик заканчивается демонстрацией 44-го президента США, одетого в оранжевый комбинезон и помещенного в тюремную камеру.

«Американцы узнают правду»

18 июля директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила на своей странице в соцсети X, что обвинения о вмешательстве России в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

«Американцы, наконец, узнают правду о том, как в 2016 году разведка была политизирована и превращена в оружие самыми влиятельными людьми администрации Обамы. Это стало основой многолетней попытки государственного переворота против президента Трампа, направленной на подрыв воли американского народа и разрушение нашей республики»,

— написала Габбард.

По ее словам, целью фальсификации была попытка создать впечатление, будто Россия пыталась повлиять на выборы и поставить под сомнение победу Трампа над своей тогдашней соперницей Хиллари Клинтон.

По словам Габбард, к скандальному «Рашагейту» были причастны Джеймс Клеппер (глава американской разведки при Обаме), Джон Бреннан (бывший директор ЦРУ), Джон Керри (бывший госсекретарь), Сьюзан Райс (бывший советник по национальной безопасности), Эндрю Маккейб (бывший заместитель директора ФБР) и сам президент Обама.

«Каким бы влиятельным ни был каждый из участников этого заговора, они должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона, чтобы подобное никогда не повторилось. От этого зависит вера американского народа в нашу демократическую республику и, следовательно, будущее нашей страны», — заявила Габбард.

Она отметила, что документы, подтверждающие ее правоту, будут переданы в министерство юстиции США. Среди них — предоставленная администрацией Обамы оценка разведывательного сообщества по киберугрозам на выборах 2016 года и ряд ранее засекреченных служебных записок высокопоставленных лиц.

«Продолжать в том же духе»

20 июля в эфире телеканала Fox News Габбард заявила, что на следующей неделе она «опубликует более детальную информацию о том, как это происходило, и в каких масштабах эта информация скрывалась от американцев».

После этого уже сам Трамп обвинил бывшего главу американской администрации Барака Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года.

«Экспертная группа была великолепна с предложением о судебном преследовании Обамы и «бандитов», которые только что были однозначно уличены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

От Габбард он потребовал «продолжать в том же духе».

Что такое «Рашагейт»

«Рашагейт» — громкий политический скандал, случившийся в США после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Распоряжение о начале расследования было отдано Бараком Обамой 29 декабря 2016 года, незадолго до своего ухода с поста главы государства.

Следователи пытались доказать, что победа Трампа на выборах была бы невозможна без вмешательства российских структур и хакеров, которые стремились нанести ущерб кампании Хиллари Клинтон и спровоцировать политический и социальный раскол в американском обществе.

В частности, хакеров из России подозревали в краже данных Демократической партии США, а российскую сторону в целом — в размещении политической рекламы и агитационных постов в соцсетях. По последнему пункту перед сенатом США отчитывались представители Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Google и Twitter. В Москве все обвинения Вашингтона отвергали.

Примерно через год скандал выдохся.

Назначенный главой расследования спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что

вмешательство России в избирательную кампанию было «широкомасштабным и систематическим», но «не было установлено, что члены предвыборного штаба Трампа вступали в сговор или координировали свои действия с российским правительством».

«Несколько громких отставок, около сотни резонансных заявлений, полдесятка открытых ФБР дел против бывших помощников и сторонников Дональда Трампа, регулярные допросы членов президентской семьи за закрытыми дверями — так в сухом остатке выглядят годичные усилия следователей», — писала «Би-би-си» в декабре 2017 года.

В новом докладе Тулси Габбард утверждает, что выводы комиссии спецпрокурора Мюллера были основаны главным образом на данных, о ненадежности и сомнительности которых было хорошо известно уже тогда. А у России в 2016 году не было ни намерения, ни возможностей для успешного взлома системы голосования в США.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, комментируя эти события, заявил «Газете.Ru», что «даже намеки на уголовное преследование бывших президентов — история нездоровая и вредная для благополучия любой страны». По его мнению, продвижение этой темы в США может быть свидетельством серьезного кризиса и предвестником гражданской войны.