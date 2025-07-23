Эксперт объяснил, каким образом Зеленский покинет Украину при необходимости

При необходимости президент Украины Владимир Зеленский сможет покинуть страну через бункер в Карпатах — на западной границе. Такое мнение в интервью aif.ru высказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«В случае наступления времени Ч, когда надо будет срочно спасать свою шкуру бегством, он в любой момент может на поезде, машине или вертолете покинуть «западный» бункер, пересечь границу и быстро оказаться у своих хозяев», — отметил эксперт.

Он добавил, что Зеленский полностью зависит от западных кураторов и «готовит себе запасной аэродром с целью перевода центра управления оставшейся Украиной из Киева в западную часть страны».

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, фактически отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств в стране: НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позднее Зеленский заявил, что ограничение полномочий этих структур было необходимо для их очистки от влияния извне. Принятие этого закона в последствии спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее на Украине раскрыли, куда бежит Зеленский при ракетном ударе по Киеву.