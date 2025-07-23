Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной

РИА: делегация РФ прибыла на место проведения переговоров с Украиной

Российская делегация прибыла во дворец Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российская делегация прибыла на место проведения третьего раунда переговоров», — говорится в сообщении.

Днем 23 июля российская делегация прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров по урегулированию на Украине.

Агентство напомнило, что переговоры РФ и Украины запланированы на 19:00 мск во дворце Чираган в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним интересы РФ будут представлять замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать чудес от третьего раунда переговоров России и Украины. Он подчеркнул, что российская сторона намерена добиться своих интересов и обеспечить их достижение.

Ранее украинская делегация встретилась с Эрдоганом в Анкаре.