Глава украинской делегации приехал к месту переговоров с РФ в Стамбуле

Глава делегации Украины Умеров прибыл к месту переговоров с РФ в Стамбуле

Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров приехал на территорию дворца Чираган в Стамбуле, где должны состояться переговоры с Россией, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Умеров прибыл на отдельном автомобиле примерно за полчаса до предполагаемого времени начала переговоров и один поднялся во дворец.

До этого к месту встречи приехала турецкая делегация, включая главу Национального управления разведки Турции Ибрагима Калына.

Представители России по прибытии в Турцию направились в отель.

Начало третьего раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле запланировано на 19:00 по московскому времени.

Состав российской делегации, по данным источника РИА Новости, остался неизменным. В нее по-прежнему входят помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее в Кремле прокомментировали проекты меморандумов РФ и Украины.