Представители Турции прибыли к месту переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Представители Турции приехали на территорию дворца Чираган в Стамбуле, где должны состояться переговоры РФ и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Также к месту встречи прибыл глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын. Его кортеж заехал на территорию дворца около 17:17 мск.

При этом уточняется, что делегация РФ по прибытии в Турцию направилась в отель перед стартом встречи.

Начало третьего раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле запланировано на 19:00 по московскому времени.

Состав российской делегации, по данным источника РИА Новости, остался неизменным. В нее по-прежнему входят помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее в Кремле прокомментировали проекты меморандумов РФ и Украины.