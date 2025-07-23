Переговоры России и Украины начнутся, предположительно, в 19.00 по Москве

РИА: переговоры РФ и Украины начнутся в Стамбуле в 19.00 по мск

Начало третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле запланировано на 19.00 по московскому времени. Об этом сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.

В Стамбуле начали подготовку к третьему раунду переговоров России и Украины. Встреча ожидается вечером 23 июля во дворце Чираган, делегации обеих стран уже вылетели в Турцию. Ранее именно эту дату называл президент Украины Владимир Зеленский, при этом в Москве информацию официально не подтверждали. Кто представит стороны, что будут обсуждать Москва и Киев, сколько продлятся переговоры и чего ждут от встречи — в материале «Газеты.Ru».

Состав российской делегации, по данным источника РИА Новости, остался неизменным. В нее по-прежнему входят помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

При этом газета The New York Times писала, что Россия и Украина в рамках третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта могут прийти к решению «второстепенных вопросов», однако значительных уступок Москвы или Киева ждать не стоит.

Ранее в ГД заявили, что СВО проводится для спасения народа Украины.