Фон дер Ляйен обратилась к Зеленскому из-за ограничений для антикоррупционных агентств

Фон дер Ляйен потребовала объяснений от Зеленского в связи с НАБУ и САП

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обеспокоена ограничением независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), она потребовала от украинского лидера Владимира Зеленского разъяснений. Об этом заявил представитель ЕК Гийом Мерсье, передает агентство AFP.

«Президент фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями поправок и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями», — отметил он.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю НАБУ и САП. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

На этом фоне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина сама себе создала препятствие на пути в ЕС, препятствуя работе НАБУ и САП.

Ранее Зеленского предупредили, что Киев может проиграть в конфликте по одной причине.