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Глава офиса Зеленского встретился с президентом Турции

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что посетил Анкару и встретился с Эрдоганом
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Mustafa Kamaci/Presidential Press Office/Reuters

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в Telegram-канале, что он посетил Турцию и встретился с ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Ермака, он прибыл в Анкару еще до прилета украинской делегации и поблагодарил Эрдогана за поддержку Украины, а также предоставление переговорной площадки.

Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.

До этого издание «Украинская правда» сообщало, что делегация Украины начала встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Днем 23 июля российская делегация прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров по урегулированию на Украине.

Агентство напомнило, что переговоры РФ и Украины запланированы на 19:00 мск во дворце Чираган в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним интересы РФ будут представлять замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать чудес от третьего раунда переговоров России и Украины. Он подчеркнул, что российская сторона намерена добиться своих интересов и обеспечить их достижение.

Ранее Зеленский рассказал о целях Украины на переговорах в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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