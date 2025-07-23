На Украине рассказали, когда могут исправить закон о ликвидации антикоррупционного бюро

Депутат Железняк: Рада уходит на каникулы, закон о НАБУ и САП быстро не исправят

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале, что после ограничения полномочий антикоррупционных органов Украины парламент уходит на каникулы до конца лета.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский обещал за две недели разработать план изменений в подписанный ранее закон о значительном сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Не ведитесь на историю про «исправим за две недели» о НАБУ и САП», — говорится в сообщении.

По словам депутата, сразу после ликвидации антикоррупционных ведомств, Рада ушла на «перерыв» до 20-х чисел августа.

Во вторник, 22 июля, Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и САП. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

До этого немецкий эксперт по Украине, глава организации «Германо-украинское бюро» Маттиа Неллес заявил, что ограничения независимости антикоррупционных служб может обернуться масштабными протестами в стране и в перспективе поражением Киева в конфликте.

Ранее политолог рассказал, как на Зеленском скажутся новый закон и протесты на Украине.