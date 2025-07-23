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Политолог рассказал, как на Зеленском скажутся новый закон и протесты на Украине

Политолог Брутер: Зеленскому ничего не будет из-за закона, вызвавшего протесты
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Thomas Peter/Reuters

Закон по ограничению независимости антикоррупционных агентств на Украине не приведет к фундаментальным внутренним или внешним потрясениям. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Владимир Брутер.

«Внутри Украины просто недостаточно протестного потенциала, чтобы выступать против Зеленского. А что касается европейских и американских стран, то здесь проблема заключается в том, что пока Зеленский им нужен, а когда надобность в нем отпадет, то они его все равно уберут», — сказал политолог.

По его мнению, если страны Запада уберут Зеленского сейчас, то это приведет к безвластию в стране на какое-то время, и это очень опасно. Пока западным странам не очень понятно, что делать дальше, а поэтому они будут мириться с системой, которая есть, считает Брутер.

«Сам Зеленский пытается создать вокруг себя некое выжженное поле, чтобы страны Запада не могли его убрать так просто, чтобы никого не было из тех, кто может ситуацию внутри страны менять в невыгодном для него направлении», — добавил политолог.

Зеленский почувствовал, что Запад потихоньку «копает под него», началась некая активность, поэтому и принял решение действовать, заключил Брутер.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

Ранее в США призвали украинцев изгнать Зеленского.

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