Путин разрешил белорусам участвовать в российских выборах

Граждане Белоруссии, проживающие на территории России, теперь могут участвовать в выборах местного самоуправления. Это право было закреплено в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным законе, который доступен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно нововведению, белорусские граждане с постоянной пропиской в России имеют возможность как голосовать, так и быть избранными в органы местного самоуправления. В свою очередь, граждане Российской Федерации получат аналогичные права на территории Белоруссии.

13 марта Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко сообщили, что граждане России и Белоруссии смогут участвовать в выборах в обеих странах в качестве кандидатов и избирателей. В соответствии с подписанным протоколом о поправках в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран, россияне, постоянно живущие в Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты.

Ранее Путин расширил применение принудительных работ как уголовного наказания.