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В России расширено применение принудительных работ как уголовного наказания

Путин расширил применение принудительных работ как уголовного наказания
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий применение принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, суды смогут назначать принудительные работы напрямую (без замены лишения свободы) за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие — для впервые осужденных. Максимальный срок составит 5 лет. Осужденные будут содержаться в исправительных центрах с обязательным трудом, при этом от 5% до 20% их заработка удерживается государству.

Ключевые положения: запрещено назначать: несовершеннолетним, инвалидам I–II групп, беременным, предпенсионерам, военнослужащим, единственным родителям детей до трех лет. При нарушении режима работы заменяются лишением свободы. Законом скорректированы 27 статей УК РФ, включая наказания за неуплату алиментов, коммерческий подкуп и незаконную охоту.

В конце июня Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до шести лет для дропперов — людей, участвующих в обналичивании и сокрытии украденных денег по просьбе мошенников.

Ранее Путин из-за санкций ввел специальный порядок для правил по маркировке товаров.

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