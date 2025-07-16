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На Украине раскрыли, куда бежит Зеленский при ракетном ударе по Киеву

Дубинский: при ракетном ударе по Киеву Зеленский будет кривляться в бункере
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Ints Kalnins/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому легко говорить об ударах по Москве или Санкт-Петербургу, поскольку в случае ответного удара ВС России он будет находиться в бункере под землей. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«Когда по Киеву прилетит «ответка», он, как и положено крысе, будет сидеть глубоко под землей, и записывать очередное кривляние», — подчеркнул он.

До этого британская газета Financial Times писала, что Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского нанести удары дальнобойным оружием по Москве и Петербургу. В Белом доме публикацию опровергли: пресс-секретарь президента США заявила, что он «просто задал вопрос» о возможности таких атак. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На этом фоне депутат Госдумы Дмитрий Белик заявлял, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по Москве и Санкт-Петербургу вынудят РФ идти на более радикальные ответные меры.

Ранее Трамп оценил возможность заключить сделку по Украине за 50 дней.

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