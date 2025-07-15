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Путин из-за санкций ввел специальный порядок для правил по маркировке товаров

Путин подписал указ, определяющий спецпорядок для правил по маркировке товаров
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в связи с введенными против России санкциями ввел специальный порядок для документов, определяющих нюансы маркировки товаров. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Спецпорядок предусмотрен для «нормативных правовых актов, устанавливающих, изменяющих или отменяющих обязательные требования к маркировке товаров средствами идентификации, в том числе к нанесению средств идентификации на упаковки лекарственных препаратов».

Отмечается, что новые правила ввели из-за санкций, введенных США и их сателлитами в отношении России, чтобы противодействовать в ввозу контрафакта и обеспечить экономический суверенитет.

Акты, о которых идет речь в указе, будут рассматриваться Госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции либо ее ведомством. Тот же орган будет решать, когда документы будут поступать на рассмотрение кабмина и вступать в силу.

15 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли принять новый пакет санкций Евросоюза против России. До этого в текущем месяце принятию пакета рестрикций дважды препятствовала Словакия.

Ранее Лавров ответил известной пословицей авторам санкционных войн.

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