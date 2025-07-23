В МИД Украины отметили вежливость российской делегации на переговорах

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, принимающий участие в переговорах в Стамбуле, отметил профессионализм и вежливость представителей российской делегации. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью изданию Liberation Кислица отметил, что на протяжении многих лет наблюдал, «как чрезвычайно учтивы россияне». По его словам, это применимо и к предыдущим переговорам в Стамбуле.

Дипломат также указал на компетентность российских дипломатов и их умение проводить встречи.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится вечером 23 июля в Стамбуле.

По данным СМИ, состав делегации РФ для третьего раунда переговоров с Украиной остался прежним. На прошлых переговорах России и Украины в Стамбуле российскую сторону представляли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Ранее политолог назвал три сценария переговоров в Стамбуле.