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Володин призвал МВД присмотреться к работе Минтруда

Володин: МВД надо присмотреться к работе Минтруда из-за иностранных специалистов
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал МВД присмотреться к работе министерства труда из-за перечня профессий для иностранных специалистов, которых предлагается приглашать на работу в рамках правительственной квоты без прохождения теста на знание русского языка. Об этом пишет РИА Новости.

«Вообще надо присмотреться к министерству труда и социальной защиты. Присмотритесь, потому что министерство внутренних дел, в том числе, имеет эту компетенцию. Откуда у них такие категории появились?» — сказал Володин в ходе пленарного заседания, обращаясь к замминистра МВД Игорю Зубову.

17 июля Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который предполагает освобождение работающих по квоте правительства мигрантов от экзаменов по русскому языку и истории.

В ходе этого заседания Володин призвал замминистра труда Андрея Пудова объяснить депутатам, почему в этот перечень профессий внесены водители, а также демонстраторы одежды, продавцы и социальные работники. Председатель Госдумы обратил внимание на то, что эти специалисты работают с людьми и в обязательном порядке должны знать русский язык.

«Зачем вы берете, формируя этот перечень, и приглашаете специалистов, тех, которые у нас есть. Почему вы предлагаете в перечень тех, кто может не знать язык, такие категории, как водитель, такие категории, как продавец? Ему же общаться надо, язык должен знать, законы должен знать», — заявил Володин, пишет «Интерфакс».

Володин потребовал Минтруд учесть это и к следующему слушанию законопроекта подготовить объяснения для депутатов.

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