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В России резко повысят штрафы за навязывание платных услуг

Володин: штрафы за навязывание услуг вырастут до 1 млн рублей
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Shutterstock/New Africa

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил о значительном увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных платных товаров, услуг и работ.

По его словам, на этой неделе Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Согласно ему, размер штрафов возрастет: для должностных лиц — до 300 тысяч рублей (с текущих четырех тысяч), а для юридических лиц — до 1 млн рублей (с 40 тысяч). Он подчеркнул, что эти меры направлены на защиту граждан от навязанных покупок и предотвращение нарушений со стороны продавцов и исполнителей услуг.

Спикер напомнил, что в апреле уже был принят закон, запрещающий принуждать потребителей к допуслугам или создавать условия для автоматического согласия на них. Он добавил, что новый закон о штрафах дополнит эту защиту, так как навязанные траты порой достигают 50% от основной стоимости. Володин отметил, что подобные действия часто основаны на манипуляциях или угрозах и требуют строгой ответственности.

Ранее были названы способы «обмануть» соцсети, собирающие личные данные россиян.

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