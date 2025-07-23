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CNN обнародовал материалы, подтверждающие связь Трампа и Эпштейна

Телеканал CNN опубликовал материалы, подтверждающие связь Трампа и Эпштейна
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Today/YouTube

Телеканал CNN обнародовал недавно найденные архивные материалы, подтверждающие связь президента США Дональда Трампа с со сканадально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

В числе опубликованных материалов есть фото Эпштейна со свадьбы Трампа и Марлы Мейплз. Журналисты отмечают, что ранее информация о его присутствии на мероприятии не была широко известна.

На других архивных видеоматериалах, предоставленных телеканалом, запечатлены Трамп и Эпштейн на мероприятии компании Victoria's Secret в Нью-Йорке в 1999 году. На кадрах видно, как будущий президент США и финансист общаются и смеются.

По данным CNN, это не первое мероприятие Victoria's Secret, на котором присутствовали Трамп и Эпштейн. Их также можно увидеть на фото из открытых источников с вечеринки в 1997 году.

Трамп, с которым CNN связался, чтобы обсудить материалы, назвал его фейковыми СМИ и повесил трубку. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сообщил телеканалу, что опубликованные фото и видео представляют собой вырванные из контекста кадры с мероприятий, на которых присутствовали различные люди.

«Факт заключается в том, что президент выгнал его (Эпштейна. — «Газета.Ru») из его клуба за то, что тот был мерзким типом», — добавил Чунг.

Новость дополняется.

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