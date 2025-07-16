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Песков обвинил Европу в эскалации конфликта на Украине

Песков: Европа проявляет оголтелый милитаристский настрой в отношении России
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Европа проявляет «оголтелый милитаристский настрой» в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поставки западных вооружений Киеву, пишет РИА Новости.

«Пока мы видим — европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой», — заявил Песков в беседе с журналистами.

Он отметил, что страны Европы намерены тратить «несметные деньги» на закупку вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тем самым, считает Песков, они провоцируют продолжение военного конфликта.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины. Министр подчеркнул, что Вашингтон имеет производственные мощности и готов поставлять оружие, которого нет у Европы. При этом он отметил, что финансовое бремя должна нести не только Германия.

15 июля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа «найдет деньги» на оплату американского оружия для Украины.

Ранее в Раде призвали Запад кроме оружия помочь и «живой силой».

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