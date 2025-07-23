Песков подтвердил, что переговоры РФ и Украины состоятся в Стамбуле 23 июля

Песков: на переговорах в Стамбуле 23 июля будут обсуждаться меморандумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал информацию о том, что российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта на Украине состоятся 23 июля в Стамбуле.

Агентство РИА Новости сообщало, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается вечером 23 июля в Стамбуле.

Песков подтвердил, что российская делегация уже отправилась в турецкий город, и вечером этого дня состоятся переговоры.

«Будет третий раунд переговоров. Будут обсуждаться вопросы проектов меморандумов. Разговор по обменам состоится, будут подниматься другие вопросы, решения будут принимать главы делегаций», — рассказал представитель Кремля.

Прежде в этот день стало известно, что президент Владимир Зеленский расширил на два человека состав делегации Украины, которая примет участие в третьем раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Состав российской делегации, по данным источника РИА Новости, остался неизменным. В нее по-прежнему входят помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Третий раунд переговоров, как и второй, по предварительной информации, пройдет в дворце Чираган. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным.