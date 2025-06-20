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В Китае поразились прогнозу Жириновского по конфликту Ирана и Израиля

АБН24: сбывающийся прогноз Жириновского по Ирану и Израилю поразил Китай
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РИА Новости

В Китае изучили прогноз экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского по эскалации конфликта Ирана и Израиля и поразились прозорливости российского политика. Об этом пишет АБН24 со ссылкой на китайское издание Baijiahao.

«Высказывания Жириновского звучали невероятно, но теперь становятся реальностью. <...> Нам следует равняться на него. Он может точно предвидеть многие вещи, что встречается довольно редко», — говорится в материале издания.

Китайские аналитики отметили, что прогнозы российского политика строились на глубоком понимании международных отношений, поэтому его высказывания следует изучать, чтобы подчерпнуть ценную информацию.

В 2019 году Жириновский говорил, что развитие событий на Ближнем Востоке может привести к глобальному противостоянию и даже стать началом мировой войны. В эфире телепередачи он подчеркивал, что конфликт с участием Ирана и Израиля будет гораздо масштабнее, чем прежние локальные войны, и повлияет на весь мир.

Он также утверждал, что Соединенные Штаты мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран, в том числе с применением «очень страшного оружия локального действия».

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